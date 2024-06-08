"Не хотелось бы кого-то персонально выделять в таком свете, наделять таким не почетным званием. Однако Реброву и тренеру, который в сборной отвечает за отработку стандартных положений, надо поговорить с Александром Зубковым.

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Человек вообще не умеет играть головой. Ну вот вообще, совершенно не умеет. Я даже не припомню, когда такое было, чтобы Саша, играя за Шахтер, боролся в своей штрафной или навязывал борьбу на втором этаже. Очень большой минус для игрока. Нужно тренерскому штабу с тем что-то делать. Неправильно, возможно, используют его на поле", – сказал Кобин в комментарии в комментарии Українському футболу.

Напомним, перед стартом на Евро-2024 сборную Украины ждет еще один спарринг – 11 июня Ребров и Ко сыграют с Молдовой.

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