"Поздравляю свою команду с победой и обе команды с хорошей игрой. Были моменты, хорошие моменты. Нам повезло забить на один гол больше и одержать победу. Мы очень рады. У Днепра-1 хорошая команда, есть большие задачи, футболисты под это. Думаю будет время – и команда добавит и будет набирать очки.

Голевая феерия с тремя пенальти в видеообзоре матча Минай – СК Днепр-1 – 3:2

Мы понимали, что имели 6 очков, а соперник – 8. Это было важным фактором: если выигрывали, поднимались бы в таблице. Понятно, что игра была нервная, все держалось до последних минут. Надо отдать должное обеим командам, которые бились до последнего.

Понятно, повлияло и удаление, но я его не буду комментировать – могу говорить только за своих футболистов. Просто спровоцировали футболиста, а он на это повелся. Но это не наши проблемы", – цитирует Кобина официальный сайт СК Днепр-1.

К слову, благодаря победе Минай обходит СК Днепр-1 и располагается десятым, подопечные Йовичевича опускаются на 11 место.

Минай удержал победу над СК Днепр-1 в матче с пятью голами, тремя пенальти и удалением