– Пропущенные мячи в начале второго тайма завершили для нас игру. К большому сожалению, у нас еще нет такого характера, при котором, играя против команд такого уровня, как Шахтер, при счете 0:2 можно навязать свою игру и выйти из этой ситуации. После этого команда сбилась, игра стала неконтролируемой, что привело к такому счету. Однако мы пытались играть, и ребятам не за что упрекать – они выполняли то, о чем договаривались, но этого было мало.

Шахтер – Ингулец – 6:0 – видео голов и обзор матч

– Какой была установка перед матчем, ведь вы играли очень высоко и пытались выходить в атаку? В первом тайме казалось, что Ингулец может рассчитывать на какой-то позитив.

– Как я недавно говорил и сейчас повторюсь: пока я главный тренер Ингульца, я вижу такой футбол, и мы будем играть в такой футбол – будем действовать высоко, агрессивно и прессинговать всей командой. Да, мы за это поплатились, но на сегодня в УПЛ немного команд уровня Шахтера, которые способны легко выходить из-под прессинга и создавать моменты. Шахтер указал на наши ошибки, и, считаю, нам необходимо найти баланс. Если мы его найдем, то Ингулец будет демонстрировать хороший футбол.

– Вы сказали, "пока я тренер". Уже состоялся разговор с руководством после проигрыша Шахтеру?

– Я же не маленький мальчик и понимаю, что команда находится внизу турнирной таблицы и так уступила. Не знаю, сколько терпения будет иметь президент, и мы, тренеры, готовы к любому развитию событий. Но я говорю за себя конкретно и за тот футбол, который вижу. Мы много общались с президентом об этом, он знает мою позицию. Нужно понимать, что президент финансирует и принимает решения. Я от своего футбола и видения отходить не собираюсь.

– Не страшно ли вам, что однажды какой-то клуб просто придет с мешком денег и заберет голкипера Алексея Паламарчука?

– Мы будем только рады, потому что ни для кого не является секретом, что мы не являемся богатой командой и, наверное, не имеем возможности покупать футболистов. Мы находим свободных агентов и молодых игроков. У нас нет другого пути. Я не знаю, сколько средств у президента, однако с того, что я чувствую и вижу, у нас немного денег. Если кто-то предложит за Алексея средства, мы с радостью его отпустим, ведь он этого заслужил. Он заслужил перейти в команду, которая ставит более амбициозные цели, а мы в свою очередь будем искать другого голкипера и выходить из этой ситуации. Нам также будет приятно, что мы выполняем работу, которая приводит к тому, что наш игрок становится интересным для других, – цитирует Кобина официальный сайт Шахтера.

Напомним, после 14-ти туров Ингулец остается в турнирной таблице УПЛ последним, имея в своем активе лишь 6 очков.

"Шахтер готов к ПСВ": Пушич сделал серьезное заявление после разгрома Ингульца