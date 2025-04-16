Кобин покинет клуб, если ему не удастся сохранить прописку в элите украинского футбола, сообщает Sport.ua.

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Отмечается, что у Василия Кобина и президента клуба Александра Поворознюка есть устная договоренность, что в случае вылета Ингульца из Премьер-лиги главный тренер будет уволен. Сейчас клуб из Петрово занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе команды 16 набранных баллов после 24-х матчей.

Напомним, Василий Кобин возглавил Ингулец в июне 2024 года, заменив на этом посту Владислава Лупашко, который сейчас возглавляет львовские Карпаты. Следующую игру клуб из Петрово сыграет в воскресенье, 20-го апреля против черкасского ЛНЗ. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

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