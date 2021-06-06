"Как я отношусь к тому, что большую часть карьеры в Шахтере провел в запасе? Нормально. Чтобы в Шахтер попасть – сначала нужно туда попасть. А потом ты делаешь свой выбор.

"Не могу сказать, что Луческу не любил украинцев": Кобин вспомнил период работы с румыном в Шахтере

Были свои обстоятельства. Был год в Шахтере, когда я играл практически все матчи. Где-то 27 матчей я сыграл в первый год в Шахтере. Затем была микротравма, затем конкуренция. Есть моменты, где не все от тебя зависит. Знаю, были предложения, мог перейти в ту же Таврию. Но есть моменты, когда ты не решаешь. Твоя судьба в руках клуба и тренера. У тебя есть контракт, ты его выполняешь.

Все думают, что я доволен тем, что не играю? Еду на матчи и сажусь на трибуну. Конечно, я не был доволен. Я говорил, что хочу уйти. И у меня были предложения гораздо выгоднее, чем в Шахтере. В чемпионат России мог перейти в 2010, 2011, 2012 годах. Это были Динамо Москва, Терек. В финансовом плане было бы гораздо лучше. Но меня не отпускали и постоянно говорили, что я нужен и на моей позиции нет лучшего игрока", – сказал Кобин в программе "Бомбардир".

Напомним, Кобин защищал цвета донецкого клуба с 2009 по 2017 годы.

Команда вартістю понад мільярд не поїде на Євро-2020 – збірна, яка могла б виграти чемпіонат континенту