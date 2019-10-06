Кобин: Минай – не Реал и не Манчестер Сити, чтобы кого-то недооценивать

Главный тренер Миная Василий Кобин подытожил матч 12-го тура Первой лиги, в котором его подопечные уступили Горняк-Спорту (0:1).

"Я своих ребят предупредил, что Горняк-Спорт – это не та команда, что играла в первых турах. Команда изменилась: пришел новый квалифицированный тренер, который поставил другую игру. Команда добавила, стала мобильной, стала больше играть в футбол, создавать больше моментов.

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Не думаю, что от моих ребят была какая-то недооценка. Как мы можем кого-то недооценивать, если у нас половина команды играла на чемпионате области и во второй лиге. Мы не Реал и не Манчестер Сити, чтобы кого-то недооценивать. Против такой команды, как Горняк-Спорт, только благодаря характеру и мастерству некоторых игроков можно побеждать. О недооценке не может быть и речи", – цитирует Кобина официальный Youtube-канал клуба Горняк-Спорт.

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