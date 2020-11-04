"Не комментирую слухи. Я не контактировал ни с Милевским, ни с его агентом. Хотя, если бы вдруг возник вопрос с приглашением Артема в Минай, то нужно было бы хорошо подумать.

Минай контактировал с агентом Милевского, – Цыганык

Согласен, Милевский – футболист высокой квалификации, но ему уже 35 лет. Однако, повторюсь, это все – слухи, и мне они неинтересны. Сейчас на первом плане – качественно подготовиться к очередному календарному матчу с Десной", – цитирует Кобина Meta-ratings.com.ua.

Напомним, действующий контракт Артема с брестским Динамо рассчитан до конца 2020 года. Форвард в соцсетях уже намекал о возможном возвращении в Украину.

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