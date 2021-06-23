Главный тренер Миная Василий Кобин нашел как позитив, так и негатив в игре команды Андрея Шевченко на Евро-2020.

"Первое, что бросилось мне в глаза: наша сборная играет до конца – все силы они отдают. Где-то ошибаются, где-то играют очень хорошо. Это нормально, для футбола это нормально. Есть некоторые вопросы к игре нашей команды, но это вопросы к тренерскому штабу.

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Я считаю, что один пункт против сборной Нидерландов можно было набрать. И сегодня мы бы говорили: "Наша сборная – молодцы. Вышли в 1/8 финала". В плане стратегии мы не доработали. А так – ребята молодцы, отдаются, это радует", – цитирует Кобина сайт ТК Футбол.

Заметим, команда Андрея Шевченко еще имеет шансы на выход в плей-офф Евро-2020. Для этого ей нужно стать одной из четырех лучших сборных, занявших 3-е места в группах.

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