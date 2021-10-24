"Были матчи, где соперник был полностью готов к стандартным положениям, которые мы наигрывали перед игрой. Речь об угловых, штрафных ударах, фланговых передачах и даже аутах – все было перекрыто.

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Я всегда копаюсь в себе. Думаю, что я сделал не так и неправильно? Что я не учел? Я привык к тому, что не могу подозревать людей, которые меня окружают. Моя совесть не позволяет мне этого. Но такие моменты были у двух или трех играх, когда мы знали о проблеме соперника в определенных зонах, а в игре они уже действовали иначе. Может они просто сделали выводы, а может кто-то и сливал информацию", – сказал Кобин в интервью Youtube-каналу "BurBuzz".

Напомним, Кобин второй раз был уволен с поста главного тренера Миная в конце сентября. Впервые закарпатцы прекратили сотрудничество с наставником в марте этого года.

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