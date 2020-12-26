Главный тренер Миная Василий Кобин рассказал, где хотел бы работать в будущем.

"Какой топ-клуб в будущем хотел бы возглавить? Донецкий Шахтер", – сказал Кобин в интервью Брутальному футболу.

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Заметим, что в свое время Василий играл за "горняков". В его активе было 79 матчей, пять голов и десять результативных передач.

Сейчас Кобин возглавляет Минай – это его первый тренерский опыт. Закарпатская команда располагается на 11 месте с 10 пунктами в турнирной таблице Премьер-лиги.

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