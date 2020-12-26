Кобин: Хотел бы возглавить Шахтер
16:07 - Читати українською
Главный тренер Миная Василий Кобин рассказал, где хотел бы работать в будущем.
"Какой топ-клуб в будущем хотел бы возглавить? Донецкий Шахтер", – сказал Кобин в интервью Брутальному футболу.
Кобин обвинил судей в низкой позиции Миная
Заметим, что в свое время Василий играл за "горняков". В его активе было 79 матчей, пять голов и десять результативных передач.
Сейчас Кобин возглавляет Минай – это его первый тренерский опыт. Закарпатская команда располагается на 11 месте с 10 пунктами в турнирной таблице Премьер-лиги.
Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter