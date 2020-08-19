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Кобин анонсировал грандиозное усиление Миная под УПЛ – возможны новички из Шахтера

06:30 - Читати українською
Кобин анонсировал грандиозное усиление Миная под УПЛ – возможны новички из Шахтера
Василий Кобин / Сайт Миная

Наставник Миная Василий Кобин заверил, что клуб активно работает над приглашением новых игроков.

"Планируем взять человек восемь-девять. Возможны ли новички из Шахтера? Мы ведем работу в этом направлении. Шахтер был задействован в Лиге Европы, находился в Германии, поэтому все контакты были на уровне телефонных звонков. Сейчас активизируемся. Не исключаю появления кого-то из игроков донецкого клуба в нашем.

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Нам нужно сначала сформировать команду, провести качественную селекцию, а затем и о задачах можно будет поговорить. Перерыв в чемпионате уже после стартового тура, связанного с подготовкой сборной Украины, для нас очень кстати. Появится время и возможность подтянуть команду, доукомплектоваться и решить другие вопросы... Но пока все наши мысли заняты историческим дебютом со Львовом. 22 августа уже совсем рядом..." – сказал Кобин в комментарии Footboom.

Напомним, Минай выиграл Первую лигу и впервые в своей истории сыграет в элитном дивизионе Украины.

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Трансферы Шахтер Шахтер Минай Минай Василий Василий Кобин
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