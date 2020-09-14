"Сегодня у нас больше получилось, чем не получилось. Мы готовились к тяжелому матчу. Александрия – классная команда, у которой бойцовские качества на высоком уровне. Считаю, что по скорости и силе – это одна из лучших команд в УПЛ.

Сенсационный дебют команды Кобина в видеообзоре матча матча Минай – Александрия – 1:0

Хорошо, что мы выиграли. На нас давило то, что другие команды уже играют, а мы нет – ребята тренировались по два раза в день и уже хотели играть. Боялся, чтобы мы не дрогнули, но справились со своими эмоциями и победили.

Тактически в первом тайме выглядели хорошо. Практически ничего не дали создать сопернику. Да, у нас много моментов не было, но они были, и мы забили. Во втором тайме Александрия перестроилась, нам стало тяжелее, и на первый план вышла психология. Команда грамотно оборонялась, и мы довели эту игру до победы. Я был спокоен, зная, что игроки отдадут все силы.

Хотя признаюсь, что для меня моя команда где-то была загадкой. Мы лишь два товарищеских матча провели, а надо было хотя 5-6, чтобы понять силу команды – в плане тактики, психологии. У нас много молодежи, и мы их будем понемногу подпускать. У нас есть много игроков без опыта такого уровня, но они сыграли хорошо", – цитирует Кобина официальный сайт Миная.

Напомним, его команда переиграла Александрию с минимальным счетом (1:0) и одержала первую победу в УПЛ в своей истории.

Минай одержал минимальную победу над Александрией в дебютном матче в УПЛ