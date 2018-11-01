Кобин – о матче с Динамо: Если понадобится, я готов повторить бисиклету

Лидер Миная Василий Кобин поделился ожиданиями от матча "лисиц" против Динамо.

"Для Миная приезд киевского Динамо – событие. У нас молодая команда, мы играем в селе, а тут вдруг гранд украинского футбола приезжает. Конечно, этот праздник для людей, а для нашей команды возможность увидеть свой уровень, которого она достигла за свою трехлетнюю историю .

Как достичь положительного результата против киевлян? Наверное, только за счет борьбы, характера и самоотдачи. Мы прекрасно понимаем, кто едет к нам в гости. Минай и Динамо находятся на разных полюсах. Если нам удастся удачно выступить, то это будет суперсенсация. Мы верим в это, но все покажет игра.

Минай – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча Кубка Украины

У нас в команде есть семь-восемь ребят, которые еще совсем недавно играли на область. Более опытные футболисты разговаривают с молодежью, объясняют, что у Динамо точно такие же исполнители, только более мастеровитые (улыбается). У большинстванаших ребят нет элементарной футбольной школы, приходится очень много подсказывать. Возможно, наши советы помогают, и команда пытается добиваться результата в каждой игре.

Ротация в составе Динамо? Какой бы состав не выставил Александр Хацкевич, его молодые исполнители обученные многим тонкостям футбола, а значит, и организация игры у соперника намного выше.

Увидим ли знаменитую бисиклету? Я еще не такой старый (улыбается). Поэтому если такая возможность представится, то я готов повторить такой удар", – цитирует Кобина Команда№1.

Матч 1/8 финала Кубка Украины между проходят и Динамо видбдеться сегодня. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 14 часов.

Кополовец: Возможно, это был бы мой последний матч с Динамо