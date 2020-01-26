Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Звезда НБА и легендарный баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайант погиб в результате падения вертолета.

Легендарный баскетболист разбился на вертолете в Калабасасе в воскресенье, 26 января. Отмечается, что на борту находились еще четыре человека.

"Тот звонок изменил нашу жизнь": год со дня гибели Эмилиано Салы – трагедии, которая шокировала весь мир

По словам командира службы охраны шерифа округа Лос-Анджелес, авария произошла около 10:00 утра, когда вертолет Sikorsky S-76 упал на холмы.

Напомним, что Коби Брайант 20 сезонов отыграл за Лейкерс. Он пять раз становился чемпионом НБА с калифорнийским коллективом. 41-летний Брайант завершил карьеру игрока в 2016 году.

Отметим, что Коби был страстным футбольным болельщиком. Он искренне болел за итальянский Милан, крепко дружил с Роналдиньо и восхищался игрой Лионеля Месси.