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Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

22:02 595 Читати українською
Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Коби Брайант / фото с открытых источников

Звезда НБА и легендарный баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайант погиб в результате падения вертолета.

Легендарный баскетболист разбился на вертолете в Калабасасе в воскресенье, 26 января. Отмечается, что на борту находились еще четыре человека.

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По словам командира службы охраны шерифа округа Лос-Анджелес, авария произошла около 10:00 утра, когда вертолет Sikorsky S-76 упал на холмы.

Напомним, что Коби Брайант 20 сезонов отыграл за Лейкерс. Он пять раз становился чемпионом НБА с калифорнийским коллективом. 41-летний Брайант завершил карьеру игрока в 2016 году.

Отметим, что Коби был страстным футбольным болельщиком. Он искренне болел за итальянский Милан, крепко дружил с Роналдиньо и восхищался игрой Лионеля Месси.

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