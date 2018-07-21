Кобельков: Не жалею, что работал на Интере во время ЧМ-2018 – перед тем советовался с Зозулей, Федецким, Маркевичем

Комментатор Владимир Кобельков, который работал на матчах ЧМ-2018, рассказал о том, как принимал решение комментировать матчи турнира.

По словам Кобелькова, решение работать на Интере во время чемпионата мира-2018 далось ему непросто.

"Я взял четыре дня на размышление. За это время у меня было куча разговоров. Обсудил прежде всего с родителями. Сказал, что это работа на Интере. За эти четыре дня у меня были диалоги с Ромой Зозулей, Артемом Федецким, Рустамом Худжамовым, Сашей Усиком , Мироном Богдановичем Маркевичем. Я объяснял, что это чемпионат мира.

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Учитывая то, что он в России, я понимал, как к этому отнесутся. При этом, я не знал, что со мной будет после чемпионата мира в плане карьеры. Каждый сказал свое мнение. Но для меня Зозуля, Федецкий, Маркевич – эталоны украинского патриота.

Я общался с ультрас Металлиста и Динамо, у меня там друзья. Не скрывал и не тянул до последнего дня, ведь понимал, что даже если я не представлюсь, меня узнают с первого матча. Голос легко узнаваем.

Шаг был обдуманный, я вообще не жалею. Пришлось, конечно, почитать о себе много интересного и нового. И от коллег, не из "2+2", а вообще. Со всеми согласен. Вообще все комментаторы дебилы. Даже сам иногда прокомментируют, и сам у себя под матчем пишу: "Комментатор – дебил", – цитирует Кобелькова Tribuna.

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