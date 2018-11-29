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Кобахидзе: Возможно, Арсенал не хочет лететь в Полтаву, потому что думает, что это конец света

09:56 32 Читати українською
Кобахидзе: Возможно, Арсенал не хочет лететь в Полтаву, потому что думает, что это конец света
Александр Кобахидзе / Фото: соцсети

Хавбек полтавской Ворсклы Александр Кобахидзе прокомментировал перенос матча Лиги Европы с Арсеналом в Киев.

"Я думаю, если бы мы были не Ворсклой, а известным европейским клубом, то не было бы таких переносов матчей.

Ворскла – Арсенал: почему ситуация с переносом матча является полным фиаско для всех сторон

Не знаю, почему Арсенал не хочет сюда лететь. Может думают, что Полтава – конец света?", – цитирует футболиста портал Лтава.

Ворскла – Арсенал: анонс матча Лиги Европы

Лига Европы5 турВорскла имени Алексея Бутовского (Полтава)

Ворскла - Арсенал: Четверг 29 ноября 2018

Ворскла
до матча
9
час
:
10
мин
Арсенал
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Александр Кобахидзе Александр Кобахидзе Ворскла Ворскла Лига Европы Ворскла - Арсенал
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