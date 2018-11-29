Кобахидзе: Возможно, Арсенал не хочет лететь в Полтаву, потому что думает, что это конец света

Хавбек полтавской Ворсклы Александр Кобахидзе прокомментировал перенос матча Лиги Европы с Арсеналом в Киев.

"Я думаю, если бы мы были не Ворсклой, а известным европейским клубом, то не было бы таких переносов матчей.

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Не знаю, почему Арсенал не хочет сюда лететь. Может думают, что Полтава – конец света?", – цитирует футболиста портал Лтава.

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