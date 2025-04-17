Форвард Баварии Томас Мюллер не может жаловаться на отсутствие интереса к себе.

По данным Bild, Мюллер, чей контракт с Баварией истекает следующим летом, может переехать в США, Англию и Италию. На данный момент наиболее вероятным вариантом для 35-летнего форварда был бы Лос-Анджелес. В клубе МЛС Томас мог бы играть вместе со своим соотечественником Марко Ройсом и бывшим игроком сборной Франции Оливье Жиру.

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Если бы Мюллер захотел перейти в новый клуб в Европе, Фиорентина была бы начеку. Неизвестно, какие именно английские клубы заинтересованы в услугах ветерана. Наставник Фенербахче Жозе Моуринью также хотел бы видеть Томаса в рядах своей команды.

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