Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заверил, что все клубы пытаются работать даже во время войны.

– Проводились ли консультации с клубами УПЛ после 24 февраля – начала полномасштабной агрессии России против Украины?

– Да, мы создали свой чат, в котором представлены руководители клубов УПЛ, и таким образом поддерживаем связь. Стараемся общаться каждый день, обсуждать ситуацию в клубах.

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– Связь удается поддерживать со всеми клубами?

– Были нюансы с Мариуполем, долгое время не выходившим на связь. Но потом вице-президент ФК Мариуполь Андрей Санин связался с нами и удалось пообщаться.

– Что сейчас известно о судьбе сезона-2021/22?

– Ждем решения правительства Украины – будет ли продлен срок военного положения. В конце апреля-начале мая все представители УПЛ планируют собраться и обсудить вопросы текущего чемпионата, обсудить, что нам делать дальше.

– Ни один из клубов УПЛ не прекратил существование?

– Нет, и никто не планирует такого. Многие клубы УПЛ просто переформатировали свою деятельность – помогают ВСУ, занимаются волонтерством.

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– Что известно об игроках клубов УПЛ, все ли живы и здоровы?

– Легионеры всех клубов УПЛ после начала полномасштабной агрессии России против нашей страны покинули Украину. Большинство из них получили возможность благодаря решению ФИФА и внесенным изменениям в регламент по трансферам трудоустроиться в зарубежных клубах до 30 июня. Такой же возможностью воспользовались и некоторые украинские футболисты. По итогам нашего общения с клубами собрали информацию, согласно которой все игроки УПЛ находятся в безопасности, в зоне боевых действий не осталось никого из футболистов элитных команд, – резюмировал Дикий в комментарии FootBoom.

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