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Клубы УПЛ рассматривают два варианта формата чемпионата на сезон 2020/21

18:51 68 Читати українською
Клубы УПЛ рассматривают два варианта формата чемпионата на сезон 2020/21
Динамо – Шахтер / Фото УАФ

Директор департамента Шахтера по маркетингу Юрий Свиридов рассказал о возможных изменениях в формате УПЛ на сезон 2020/21.

"Договорились о том, что клубам нужно собраться и в первую очередь обсудить ситуацию внутри. Договориться о каком-то долгосрочном видении, которое устроит всех.

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Вижу, что есть понимание, что мы делаем одно общее дело. Мы заинтересованы, чтобы все были довольны потенциальным решением. Мы договорились, что у нас есть месяц, чтобы провести внутренние консультации. Затем через месяц собраться и обсудить какой-то вариант.

Первый вариант – 26 туров, второй – 32 тура. Если 26, то это два круга. Если 32, то будет две семерки на втором этапе. Был еще вариант, который мало кого устроил – разделение на три группы", – сказал Свиридов в комментарии Tribuna.

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Напомним, со следующего сезона украинская Премьер-лига готовит расширение с 12-ти команд-участниц до 14-ти.

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Шахтер Шахтер формат УПЛ УПЛ Юрий Свиридов
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