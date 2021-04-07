Журналист Игорь Бурбас рассказал о готовности украинских клубов пойти на уступки ради национальной сборной Украины

"Большинство клубов УПЛ пошли навстречу сборной и согласились сжать сроки чемпионата. Окончательное, а в данном случае формальное решение – за Исполкомом УАФ.

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Поэтому можно констатировать, что предпоследний тур УПЛ сместится на 5 мая, а последний состоится 9-го числа", – сообщил Бурбас в своем твиттере.

Заметим, команда Андрея Шевченко перед Евро-2020 запланировала три спарринга – против Бахрейна, Северной Ирландии и Кипра. В групповом этапе чемпионата Европы "сине-желтые" будут играть с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17-го) и Австрией (21-го).

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