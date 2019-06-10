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Клубы УПЛ могут отказаться от турнира дублеров – известна причина

13:35 121 Читати українською
Клубы УПЛ могут отказаться от турнира дублеров – известна причина
Игроки Олимпика / ФК Олимпик

Журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас рассказал о ситуации вокруг аттестации Олимпика.

"Если апелляцию на выдачу аттестата отклонят, Олимпик собирается заручиться поддержкой клубов. Чтобы общим решением собрания им позволили существовать без U-19 и U-21.

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В свою очередь клубы будут ставить вопрос полного отказа от соревнований молодежных команд, что сэкономит каждому 6 миллионов за сезон.

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В случае полного отказа Олимпику, второй год подряд кабинетным решением в УПЛ вероятно оставят Черноморец. Кулуарно большинство клубов за такую ​​инициативу. Дополнительного плей-офф с Волынью не будет. Это и физически невозможно – одесситы в отпуске. И регламентом не предусмотрено", – написал Бурбас в твиттере.

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Теги
Олимпик Олимпик Аттестация клубов УПЛ Игорь Бурбас
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