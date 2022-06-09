"Клубы УПЛ готовы взять за основу комбинированный вариант проведения сезона на территориях Украины и Польши. Все с пониманием относятся к тому, чтобы предоставить лидерам возможность сохранить свои склады, да и в целом не ослаблять чемпионат не приездом легионеров. Это раз. А два – это логистический вопрос, он не менее важен.

УПЛ определилась с местом проведения чемпионата – два клуба желают исключений для некоторых матчей, – источник

Все – Шахтер, Динамо, СК Днепр-1, Заря и Ворскла – домашние евроматчи собираются играть в Польше (на период военного положения международные соревнования в Украине проводить невозможно). Следовательно, логично, что командам, отстаивающим честь страны на евроарене, не стоит усложнять жизнь километражами и границами. Напротив – создать надлежащие условия. Например, предоставить им право в той же Польше принимать и соперников по внутреннему чемпионату. Но это только на время еврокубковых выступлений. Все понятно и гуманно, не правда ли?

На стадии обсуждения есть и другой вариант календаря. Это когда первый круг Шахтер, Динамо, СК Днепр-1, Заря и Ворскла будут условно играть между собой в Польше. А потом после завершения своих еврокубков вернутся в Украину и завершат чемпионат дома. В принципе, еще достаточно времени на утверждение всех нюансов, включая протокол во время военного положения и города проведение УПЛ. Стартует сезон 20 августа", – написал Бурбас в Telegram-канале "BurBuzz".

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