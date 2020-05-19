Клубы Серии А получили разрешение на командные тренировки – спорный пункт медицинского протокола претерпел изменения

Элитные итальянские клубы вскоре возобновят групповые тренировочные занятия. Разрешение на это дал Научно-технический комитет Италии.

Клубы Серии А могут восстановить командные тренировки. Об этом сообщает Football Italia.

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Комитет принял обновленную Итальянской федерацией футбола версию медицинского протокола. В частности, изменения претерпел спорный пункт об обязательном 2-недельном карантине для всей команды, если кто-то из игроков или персонала заболеет коронавирусом. Вместо этого функционеры решили чаще тестировать на COVID-19. Кроме того, решение о возобновлении тренировок является важным шагом к возобновлению сезона в Серии А. Дата возвращения к соревнованиям определят 28 мая.

К слову, в Италии до 14 июня запрещено проведение всех массовых мероприятий, в частности, спортивных.

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