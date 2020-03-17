Клубы Серии А не желают выплачивать зарплату игрокам во время вынужденного перерыва в чемпионате

Пандемия коронавируса вызвала еще одну проблему в Италии – на этот раз связанную с выплатами зарплат игрокам.

Президенты клубов Серии А и Серии Б намерены заморозить выплату зарплат игрокам на время вынужденного простоя, чтобы минимизировать убытки, информирует журналист Николо Скира на своей странице в твиттере.

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Отмечается, что Ассоциация футболистов Италии выступает против такой инициативы владельцев клубов. Кроме этого, клубы вместе с ассоциацией работают над коллективным согласием, чтобы срок контрактов и аренд игроков был продлен с 30 июня до 15 июля.

Такое решение связано с тем, что чемпионат Италии может продолжиться до середины июля из-за вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Интересно, что Серия А уже установила дедлайн возобновления чемпионата.

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