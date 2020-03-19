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Клубы Примеры решили заменить реальный футбол виртуальным – известно, кто будет играть за Барселону и Реал

22:40 39 Читати українською
Клубы Примеры решили заменить реальный футбол виртуальным – известно, кто будет играть за Барселону и Реал
Месси и Роберто / Reuters

Игроки чемпионата Испании пытаются найти хоть какое-то занятие во время изоляции.

Каждый клуб делегирует по одному игроку для турнира по FIFA20, информирует Твиттер Примеры.

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Киберспортивные соревнования пройдут с 20 по 22 марта и будут транслироваться на платформе Twitch. Барселона отправила защищать честь клуба Серхи Роберто, в составе Реала самым ловким мастером джойстика избран Марко Асенсио.

К слову, Испания является второй страной в Европе по количеству инфицированных коронавирусом. По состоянию на 19 марта у 14769 человек диагностировано заболевание. Зафиксировано 640 летальных случаев, еще 1081 человек полностью вылечился.

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