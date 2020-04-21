"Клубы прекратят свое существование", – Каштру поделился неутешительным прогнозом относительно пандемии

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру опасается худшего сценария для футбольных клубов.

"Говорят, что турниры могут вернуться в июне, июле или августе, но никто еще не говорит о сценарии, за которым все будет развиваться в дальнейшем, а также, что будет происходить с футболом в целом.

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Я не знаю, сколько еще месяцев пройдет без футбола, но многие клубы по всему миру рискуют прекратить существование", – цитирует Каштру A Bola.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Шахтер лидирует в турнирной таблице, опережая Зарю и Динамо на 13 очков.

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