УЕФА готов щедро отблагодарить клубы, которые будут готовить игроков для европейских национальных сборных.

Исполнительный комитет Союза на своем официальном сайте раскрыл критерии распределения льгот до 2024 года.

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Общая сумма программы выплат клубам составит 240 млн евро. Это касается команд, делегирующих своих игроков на матчи двух ближайших розыгрышей Лиги наций, квалификацию, а также финальный турнир Евро-2024. За прошедший период было выплачено 200 миллионов евро 697 клубам из всех 55 ассоциаций УЕФА.

Очевидно, часть этой суммы достанется и украинским клубам, которые будут отпускать своих игроков на турниры сборных под эгидой УЕФА.

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