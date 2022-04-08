Клубы получат огромные деньги за участие игроков в Лиге наций и Евро-2024 – УЕФА подготовил пакет на 240 млн евро
УЕФА готов щедро отблагодарить клубы, которые будут готовить игроков для европейских национальных сборных.
Исполнительный комитет Союза на своем официальном сайте раскрыл критерии распределения льгот до 2024 года.
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Общая сумма программы выплат клубам составит 240 млн евро. Это касается команд, делегирующих своих игроков на матчи двух ближайших розыгрышей Лиги наций, квалификацию, а также финальный турнир Евро-2024. За прошедший период было выплачено 200 миллионов евро 697 клубам из всех 55 ассоциаций УЕФА.
Очевидно, часть этой суммы достанется и украинским клубам, которые будут отпускать своих игроков на турниры сборных под эгидой УЕФА.
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