"Чтобы побеждать, надо реализовывать свои моменты. Мы не смогли этого сделать, хотя игрой Руха я доволен. Мы провели хороший матч против команды, которая претендует на еврокубки. У нас вышли трое юных игроков, и не тогда когда мы проигрывали или выигрывали с крупным счетом, а при нулевой ничьей, когда была ожесточенная борьба за результат со стороны обеих команд. Это ценный опыт для них.

Безумные промахи Карабина в видеообзоре матча Рух – Кривбасс – 0:0

Мы могли побеждать, если бы забили хотя бы один гол из тех стопроцентных моментов. Была равная игра, но мы имели больше хороших возможностей отличиться. Моменты Карабина в нашем с ним разговоре я перевел в шутку. Это качественный футболист, который часто реализует единственную возможность и помогает команде получать результат. Такие матчи бывают у каждого нападающего, поэтому ничего страшного не произошло.

У нас много молодых и способных игроков, но не все готовы в юном возрасте дебютировать на профессиональном уровне. Мы даем шанс многим футболистам, в том числе вышли трое игроков 2008 года рождения. Они не испортили игру, а Залипка вообще имел шанс забить в конце матча.

В Украине много говорят о развитии молодых игроков, но часто клубы покупают некачественных легионеров. Если мы не будем верить в своих игроков, то не следует ожидать, что у нас будет сильная национальная сборная", – сказал Пономарев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сейчас Рух занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ с 34-мя очками.

Кривбасс расписал ничью с Рухом, отстав от Карпат и Полесья в битве за еврокубки