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Клубы ПФЛ со скандалом избрали нового президента, – журналист

13:29 - Читати українською
Клубы ПФЛ со скандалом избрали нового президента, – журналист
Сергей Макаров / ПФЛ

В руководстве Профессиональной футбольной лиги грядут серьезные изменения.

"Клубы ПФЛ проголосовали за недоверие Макарову и уже выбрали нового исполняющего обязанности президента учреждения Александра Каденко.

Президенту ПФЛ выразили недоверие 24 клуба – среди них Рух, Волынь и Черноморец

Макаров еще до этого покинул заседание, считая решение противоправным", – поделился журналист Виталий Зверов в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что недоверие президенту ПФЛ Сергей Макарову выразили 24 клубы Первой и Второй лиг.

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Теги
Первая лига Вторая лига ПФЛ Сергей Макаров
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