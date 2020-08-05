Клубы ПФЛ со скандалом избрали нового президента, – журналист

В руководстве Профессиональной футбольной лиги грядут серьезные изменения.

"Клубы ПФЛ проголосовали за недоверие Макарову и уже выбрали нового исполняющего обязанности президента учреждения Александра Каденко.

Президенту ПФЛ выразили недоверие 24 клуба – среди них Рух, Волынь и Черноморец

Макаров еще до этого покинул заседание, считая решение противоправным", – поделился журналист Виталий Зверов в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что недоверие президенту ПФЛ Сергей Макарову выразили 24 клубы Первой и Второй лиг.

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