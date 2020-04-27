Клубы Первой и Второй лиги имеют единую позицию относительно продолжения сезона

Спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз рассказал о приоритетах клубов низших лиг по возобновлению матчей.

"Решение о возможности возобновления сезона с энтузиазмом встретили команды, выступающие в отечественных Первой и Второй лигах. Тем более, что и президент УАФ Андрей Павелко также подчеркивал необходимость сделать все, чтобы завершить сезон и определить сильнейших в чемпионате и в розыгрыше Кубка по спортивному принципу.

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Пока все наши представители в соответствии с требованиями находятся на карантине, впрочем, это не мешает футболистам поддерживать спортивную форму благодаря индивидуальным занятиям. Мы постоянно контактируем с руководством клубов, тренерами, и радует, что все команды ПФЛ собираются продолжить выступления во второй части сезона", – цитирует Мороза официальный сайт УАФ.

Добавим, что Кабинет министров Украины официально продлил общенациональный карантин до 11 мая.

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