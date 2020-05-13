Клубы Лиги 1 сознательно лишили Лион еврокубков, – Le Parisien

Выяснились скандальные подробности голосования клубов французской Лиги 1 относительно досрочного завершения сезона 2019/20.

Элитные клубы Франции решили завершить сезон после 28-ми туров, чтобы Лион не попал в еврокубки. Об этом сообщает Le Parisien.

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Такое решение якобы обусловлено неприязнью владельцев клубов к президенту "ткачей" Жан-Мишелю Ола. Лион был на 5-м месте после 27-го тура, но проиграл в следующем и опустился на 7-е место. Однако, в рамках 28-го тура не успели сыграть все матчи (не состоялся поединок ПСЖ – Страсбур), поэтому лионцы надеялись на аннулирование всех результатов тура. Однако, клубы лиги решили не считаться с этим. Против были только Лилль, Нант и Амьен.

К слову, из-за непопадания в еврокубки Лион ждут финансовые убытки и продажа лидеров команды.

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