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Клубы Франции могут потерять невероятную сумму из-за коронавируса

20:57 27 Читати українською
Клубы Франции могут потерять невероятную сумму из-за коронавируса
Неймар и Мбаппе / AS

Клубы чемпионата Франции могут финансово пострадать от пандемии коронавируса.

Французская Лига 1 может не получить 110 млн евро от телеканала Canal +, информирует L’Equipe.

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Председатель совета директоров канала направил руководству Лиги письмо, в котором связал отказ платить положенную сумму с тем, что пандемия коронавируса повлияла на доходы Canal +.

В частности, канал получил значительную часть денег за отсутствия спортивных трансляций, также у него возникли проблемы с рекламодателями. Для того, чтобы снизить ущерб от финансового кризиса, канал вынужден принять ряд мер.

Отметим, деньги от телевизионных прав составляют около 36 процентов всех доходов клубов Франции, не считая доходы от трансферов.

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коронавирус Франция телевидение
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