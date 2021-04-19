Европейская Суперлига готова судиться с Международным союзом ассоциаций и континентальной конфедерацией в связи с вероятным баном в турнирах под их эгидой.

Клубы-основатели Европейского Суперлиги уже подготовили иски против намерений остановить старт проекта, сообщает Associated Press.

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Дюжина клубов отправила письма президенту ФИФА Джанни Инфантино и главе УЕФА Александеру Чеферину о недопустимости применения санкций против Европейской Суперлиги и ее членов. Объединение обеспокоено анонсированными репрессивным мерами против клубов-участников нового турнира и игроков этих команд. Взамен организация призывает не препятствовать Европейской Суперлиге.

"Ваше официальное заявление, однако, заставляет нас применить защитные меры, чтобы обезопасить себя от такой негативной реакции, не только ставящую под угрозу финансовые обязательства, но, что важнее, которая является незаконной. По этой причине SLCo (компания Суперлиги – Футбол 24) подала ходатайства в соответствующие суды, чтобы обеспечить беспрепятственную подготовку и проведение соревнований в соответствии с действующим законодательством", – говорится в письме.

Напомним, что в ночь на понедельник 12 топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Проект начали Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан.

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