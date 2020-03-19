Клубы европейских топ-лиг из-за вынужденной паузы потеряют огромные доходы – суммы впечатляют

Консалтинговая компания KPMG подсчитала финансовые потери клубов пяти сильнейших лиг Европы из-за пандемии коронавируса.

Общий доход, который потеряют чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, составляет от 3,45 млрд до 4 млрд евро, сообщает Yahoo! News.

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Наибольшие потери понесет английская Премьер-лига – почти 1,35 млрд евр, из них 800 млн евро – доходы от телетрансляций. Испанская Ла Лига может потерять 600 млн евро из-за отмены трансляций, итальянская Серия А – 450 млн евро, немецкая Бундеслига – 400 млн евро, а французская Лига 1 – 200 млн евро.

К слову, подсчет потерь проводился еще до решения УЕФА о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Если сезон-2019/20 удастся доиграть до 30 июня – потери могут быть не столь критичными.

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