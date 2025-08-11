21-летний нападающий Мидтьюлланд Франкулино Джу стал одной из главных сенсаций начала сезона в Европе. 21-летний уроженец Гвинеи-Бисау забил семь голов в пяти матчах чемпионата Дании, чем заставил ведущие европейские клубы присмотреться к нему повнимательнее.

Как сообщает журналист Маттео Моретто, интерес к форварду проявляют Рома украинца Артема Довбика, РБ Лейпциг и Эвертон, за который выступает Виталий Миколенко. Франкулино Джу присоединился к Мидтьюлланду в 2023 году из Бенфики, воспитанником которой он является.

Transfermarkt оценивает его в 13 миллионов евро, однако датский клуб может запросить значительно большую сумму – контракт Джу действует до 2029 года. В общем, за Мидтьюлланд Франкулино Джу провел 79 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 12 ассистов.

Как отмечает источник, переговоры между клубами могут активизироваться уже в ближайшие дни.

