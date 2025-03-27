Клубы АПЛ примут во внимание дополнительное окно, которое может быть открыто с 1 по 10 июня для клубов, которые будут участвовать в клубном ЧМ летом. Этим окном смогут воспользоваться все клубы, а не только Манчестер Сити и Челси.

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Как информирует Sky Sports, голосование будет проводиться поднятием руки и простым большинством голосов. Были призывы закрыть окно раньше этим летом – 14 августа, за два дня до начала сезона. Но, похоже, большинство клубов хотят придерживаться крайнего срока в самом конце августа или начале сентября.

Ожидается, что большинство европейских лиг закроют свои окна 1 сентября, поэтому клубы Премьер-лиги окажутся в невыгодном положении, если их окно закроется в середине августа. Летом 2018 года окно закрылось за день до начала сезона 10 августа. Другие европейские лиги держали окна открытыми до конца месяца, что означало, что клубы АПЛ рисковали потерять игроков, не имея возможности их заменить.

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