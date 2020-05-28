toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС

Клубы АПЛ согласовали дату рестарта сезона, – журналист

16:52 65 Читати українською
Клубы АПЛ согласовали дату рестарта сезона, – журналист
Радость мерсисайдского трио / официальный сайт Премьер-лиги

Английская Премьер-лига близка к возобновлению прерванного пандемией коронавируса сезона 2019/20.

Клубы АПЛ договорились возобновить чемпионат 20 июня. Об этом журналист Саймон Маллок написал в своем твиттере.

Фанаты Вест Хэма смогут поддержать команду на стадионе – фантастическая идея "молотков" будет вдохновлять Ярмоленко и Ко

Официально о своем решении лига еще не отрапортовала. Однако, именно сегодня должна состояться конференция участников соревнований, в ходе которой и должны выбрать дату возобновления Премьер-лиги. Ранее британское правительство позволило командам возобновить полноценные тренировки.

К слову, на вынужденную паузу лидером чемпионата ушел Ливерпуль. "Красные" опережают Манчестер Сити на 25 очков.

"Не знал, что у меня такая большая семья": лучший футболист в истории АПЛ шокирует – он бил Роналду и других грандов

blog_ava
"Карпаты ожидают непростые реформы": Смалийчук сделал первое заявление в статусе владельца львовского клуба
09:14
555
Теги
АПЛ коронавирус Англия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
22
час
:
33
мин
Герта
16:30
Аугсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук