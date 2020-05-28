Клубы АПЛ согласовали дату рестарта сезона, – журналист

Английская Премьер-лига близка к возобновлению прерванного пандемией коронавируса сезона 2019/20.

Клубы АПЛ договорились возобновить чемпионат 20 июня. Об этом журналист Саймон Маллок написал в своем твиттере.

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Официально о своем решении лига еще не отрапортовала. Однако, именно сегодня должна состояться конференция участников соревнований, в ходе которой и должны выбрать дату возобновления Премьер-лиги. Ранее британское правительство позволило командам возобновить полноценные тренировки.

К слову, на вынужденную паузу лидером чемпионата ушел Ливерпуль. "Красные" опережают Манчестер Сити на 25 очков.

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