Клубы АПЛ потеряют астрономическую сумму из-за коронавируса

Пандемия коронавируса серьезно ударит по финансам клубов АПЛ, если чемпионат решит не доигрывать.

Клубы английской Премьер-лиги могут потерять около 1,137 млпд фунтов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает The Telegraph.

АПЛ официально отложила возобновление чемпионата

Если сезон в АПЛ не будет восстановлен, то клубы могут не досчитаться доходов от продажи прав на телетрансляций на сумму около 762 млн фунтов, еще 200 млн от проведения матчей и 175 млн от спонсорских контрактов.

Напомним, ранее АПЛ перенесла возобновление сезона с начала мая. Новая дата возобновления сезона зависит от того, как быстро утихнет пандемия коронавируса.

"Украинец, который похож на Гризманна": большие клубы Европы положили глаз на Леднева