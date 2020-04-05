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Клубы АПЛ потеряют астрономическую сумму из-за коронавируса

11:00 22 Читати українською
Клубы АПЛ потеряют астрономическую сумму из-за коронавируса
Хосеп Гвардиола / Reuters

Пандемия коронавируса серьезно ударит по финансам клубов АПЛ, если чемпионат решит не доигрывать.

Клубы английской Премьер-лиги могут потерять около 1,137 млпд фунтов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает The Telegraph.

АПЛ официально отложила возобновление чемпионата

Если сезон в АПЛ не будет восстановлен, то клубы могут не досчитаться доходов от продажи прав на телетрансляций на сумму около 762 млн фунтов, еще 200 млн от проведения матчей и 175 млн от спонсорских контрактов.

Напомним, ранее АПЛ перенесла возобновление сезона с начала мая. Новая дата возобновления сезона зависит от того, как быстро утихнет пандемия коронавируса.

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