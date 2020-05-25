Клубы АПЛ получили разрешение правительства на возобновление полноценных тренировок

Возвращение Английской Премьер-лиги 2019/20 стало еще на шаг ближе.

Правительство Соединенного Королевства позволило профессиональным командам возобновить полноценные контактные тренировки. На днях клубы АПЛ начали занятия в небольших группах, а теперь смогут начать следующий этап подготовки к возобновлению сезона, информирует Sky Sports.

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Заметим, что недавнее повторное тестирование на наличие COVID-19 среди клубов элитного дивизиона Англии выявило еще 2 положительных случая. Таким образом, общее количество инфицированных в АПЛ возросло до 8-ми.

Напомним, на момент остановки чемпионата Ливерпуль уверенно возглавлял турнирную таблицу, опережая Манчестер Сити на 25 очков. Ожидается, что соревнования возобновятся в июне.

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