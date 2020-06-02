Клубы АПЛ получили разрешение на товарищеские матчи перед рестартом сезона – тренеры вынуждены выполнять другую роль

Участники английской Премьер-лиги смогут как можно лучше подготовиться к официальным матчам.

АПЛ дала клубам разрешение на проведение очных товарищеских игр перед возобновлением сезона (17 июня), утверждает Telegraph.

Чемпионшип возобновит сезон вслед за АПЛ – официальное решение

Для безопасности придется придерживаться некоторых ограничений. Игроки должны приезжать на стадион на собственных машинах и уже одетыми в экипировку, судить матчи будут не официальные арбитры, а кто-то из представителей тренерского штаба команд. Также хозяева обязаны продезинфицировать и тщательно проверить поле, на котором состоится спарринг.

Источник добавляет, что некоторые клубы АПЛ готовятся провести контрольные матчи на этой неделе.

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