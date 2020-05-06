Клубы АПЛ могут сорвать возобновление сезона в Англии

Футбольная Англия постепенно готовится к возобновлению сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что одним из вариантов рестарта АПЛ может стать сценарий, когда остаток чемпионата будут доигрывать на нескольких четко определенных стадионах. Таким образом, не все команды смогут играть на домашних аренах.

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Именно это может помешать возобновлению сезона, поскольку несколько клубов считают это несправедливым и могут проголосовать против, сообщает ВВС. Для принятия решения требуется согласие 14 из 20 клубов АПЛ. Известно, что против такого сценария Астон Вилла и Брайтон. Голосование должно состояться в понедельник, 11 мая.

Сейчас ожидается, что 12 июня соревнования в Премьер-лиге могут возобновиться, хотя Великобритания вышла на первое место по количеству смертей в Европе от коронавируса. Напомним, на момент остановки АПЛ Ливерпуль уверенно лидировал, опережая Манчестер Сити на 25 очков.

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