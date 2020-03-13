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Клубы АПЛ могут отказаться от продолжения сезона после вынужденной паузы

21:52 49 Читати українською
Клубы АПЛ могут отказаться от продолжения сезона после вынужденной паузы
Сульшер, Гвардиола и Фернандеш / Reuters

Продолжение чемпионата Англии после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, оказалось под угрозой.

Клубы АПЛ сомневаются, что пандемия коронавируса прекратится через три недели, сообщает Daily Mail.

АПЛ официально объявила об остановке чемпионата

По информации источника, существует несколько причин отказа от продолжения сезона. Во-первых, риск того, что еще большее количество футболистов заразится коронавирусом во время паузы, учитывая то, что в восьми клубах уже подтверждены случаи инфицирования.

Во-вторых, под вопросом целостность чемпионата, для сохранения которого все клубы должны вернуться к матчам одновременно, однако реализовать это будет невозможно, если в ближайшие три недели пойдут новые заражения.

В-третьих, у 69-ти футболистов АПЛ заканчиваются сроки контрактов 30 июня, и это также может стать проблемой, если они уже договорились с другими клубами.

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Напомним, чемпионат Англии приостановлен до 4 апреля из-за пандемии коронавируса. К подобным мерам прибегли большинство европейских стран, в частности все представители чемпионатов Большой пятерки.

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