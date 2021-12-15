Клубы АПЛ хотят ввести финансовые наказания для игроков, отказавшихся от вакцинации
Пример мюнхенской Баварии может получить продолжение чемпионате Англии.
Ранее Бавария отказалась платить зарплату невакцинированным игрокам за время их пребывания на карантине. Теперь к такой практике могут прибегнуть в АПЛ, сообщает Sportsmail.
АПЛ может приостановить сезон из-за коронавируса
По информации издания, несколько клубов уже обратились в Футбольную Ассоциацию, чтобы изучить законность такого шага. Идея состоит в том, чтобы не платить футболистам за пропущенные тренировки и матчи, если причиной самоизоляции стало отсутствие вакцинации.
Также отмечается, что растет давление на футболистов и внутри команд. Вакцинированным игрокам не нравится такое поведение партнеров, подвергающих риску не только себя, но и окружающих.
Брентфорд – Манчестер Юнайтед: АПЛ официально перенесла матч
Ранее пять клубов подтвердили информацию об эпидемии среди игроков и тренерского штаба. В частности, положительные тесты были обнаружены у футболистов Манчестер Юнайтед, Тоттенхэма, Лестера, Астона Виллы и Вулверхэмптона.