Ранее Бавария отказалась платить зарплату невакцинированным игрокам за время их пребывания на карантине. Теперь к такой практике могут прибегнуть в АПЛ, сообщает Sportsmail.

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По информации издания, несколько клубов уже обратились в Футбольную Ассоциацию, чтобы изучить законность такого шага. Идея состоит в том, чтобы не платить футболистам за пропущенные тренировки и матчи, если причиной самоизоляции стало отсутствие вакцинации.

Также отмечается, что растет давление на футболистов и внутри команд. Вакцинированным игрокам не нравится такое поведение партнеров, подвергающих риску не только себя, но и окружающих.

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Ранее пять клубов подтвердили информацию об эпидемии среди игроков и тренерского штаба. В частности, положительные тесты были обнаружены у футболистов Манчестер Юнайтед, Тоттенхэма, Лестера, Астона Виллы и Вулверхэмптона.