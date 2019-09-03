Клубы АПЛ хотят вернуть старые сроки трансферного окна – известна причина

Эксперимент с сокращением времени на трансферы понравился далеко не всем представителям чемпионата Англии.

Команды английской Премьер-лиги хотят вернуться к предыдущему варианту трансферного окна, сообщает Daily Mail.

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В двух последних сезонах английские клубы были вынуждены заканчивать свои переходы за день до старта чемпионата, который обычно приходится на первую половину августа. Большинство чемпионатов Европы имеют еще несколько недель на трансферы, поскольку их окно закрывается в конце августа или в начале сентября.

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Клубы с Туманного Альбиона убеждены, что они находятся в худших условиях, поскольку команды с континента могут переманивать их игроков, а найти замену уже невозможно. Кроме того, это создает определенное давление во время переговоров с европейскими коллегами, которые знают о коротком окне в Англии.

По информации источника, по меньшей мере 11 из 20 клубов АПЛ готовы проголосовать за возвращение старых терминов.