toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Клубы АПЛ хотят вернуть старые сроки трансферного окна – известна причина

10:20 131 Читати українською
Клубы АПЛ хотят вернуть старые сроки трансферного окна – известна причина
Харри Магуайр – самый дорогой трансфер лета в АПЛ / Getty Images

Эксперимент с сокращением времени на трансферы понравился далеко не всем представителям чемпионата Англии.

Команды английской Премьер-лиги хотят вернуться к предыдущему варианту трансферного окна, сообщает Daily Mail.

Почеттино жестко раскритиковал сокращение трансферного окна в АПЛ

В двух последних сезонах английские клубы были вынуждены заканчивать свои переходы за день до старта чемпионата, который обычно приходится на первую половину августа. Большинство чемпионатов Европы имеют еще несколько недель на трансферы, поскольку их окно закрывается в конце августа или в начале сентября.

"Это – бессмысленно": Клопп раскритиковал трансферные правила в АПЛ

Клубы с Туманного Альбиона убеждены, что они находятся в худших условиях, поскольку команды с континента могут переманивать их игроков, а найти замену уже невозможно. Кроме того, это создает определенное давление во время переговоров с европейскими коллегами, которые знают о коротком окне в Англии.

По информации источника, по меньшей мере 11 из 20 клубов АПЛ готовы проголосовать за возвращение старых терминов.

blog_ava
Тайсон не обрадовался продолжению карьеры в Шахтере – бразильца связывали с переходом в Серию А
08:27
509
Теги
Трансферы АПЛ Трансферы Чемпионата Англии Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
4
час
:
39
мин
Минай
17:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук