Барселона не первый год сталкивается с финансовыми проблемами. Это может заставить "блаугранас" продать летом бразильского вингера Рафинью, сообщает Catalunya Radio.

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28-летнего футболиста называют одним из главных претендентов на "Золотой мяч" 2025 года и именно поэтому он просит о повышении зарплаты. Однако Барселоне будет трудно удовлетворить аппетиты бразильца, если Ла Лига продолжит свое давление на команду из-за финансовых аспектов, как было в случае с Дани Ольмо.

Поэтому существует вероятность, что Рафинья может быть проданным летом, ведь Арсенал и Челси активно интересуются им и могут предложить значительную сумму за экс-игрока Лидс Юнайтед. Речь идет по меньшей мере 80 миллионах евро.

Добавим, что Рафинья в текущем сезоне провел 45 матчей за Барселону, забив 28 мячей и отдав 22 голевые передачи.

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