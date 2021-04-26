Оказывается, даже между потенциальными участниками Суперлиги не было единства.

Как известно, о создании Суперлиги объявили 12 клубов (список учредителей позже должен был расшириться до 15), но не всем нравилась наличие среди постоянных членов мадридского Атлетико.

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По информации Cadena SER, представители АПЛ были против участия в проекте "матрасников". Причиной такого отношения стали низкие рейтинги Атлетико на медиарынке, а также малое количество подписчиков в соцсетях. Считается, что при таких условиях мадридцы больше получат, чем смогут дать Суперлиге.

К слову, пока из-за гневной реации УЕФА и болельщиков большинство клубов-основателей Суперлиги объявили о намерениях покинуть организацию. Милан, Ювентус, Барселона и Реал все еще остаются в проекте.

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