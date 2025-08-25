Результат одного из кубковых матчей скорее всего будет аннулирован.

Накануне ЮКСА в матче 1/32 финала Кубка Украины уверенно одолела винницкую Ниву (3:1) и вышла в следующий раунд соревнований. Однако уже в ближайшее время команда из Киевской области может получить техническое поражение за эту игру, сообщает Sport.ua со ссылкой на источники в винницком клубе.

Рух едва не влетел аматорам, ЮКСА и ФСК Мариуполь идут дальше, напряженная серия пенальти: Кубок Украины

Отмечается, что причина такого решения – выход на поле игрока, который не был заявлен на матч. На 73-й минуте вместо бразильца Педро Акасио на замену вышел парагвайский легионер Парагвай (Пабло Кастро). Поскольку он не был включен в заявку, то не имел права участвовать в поединке.

Скорее всего, КДК УАФ по итогам рассмотрения ситуации засчитает ЮКСА техническое поражение, а Нива выйдет в следующий раунд Кубка Украины.

Напомним, команда из села Тарасовка выступает в Первой лиге Украины, а винницкий коллектив представляет Вторую лигу.

"Ну прямо Райя", містер Рібейро, Парагвай жонглює після тренування – один день із клубом ЮКСА