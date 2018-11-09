Клубный рейтинг УЕФА: Динамо поднялось в топ-20, Шахтер сохранил свою позицию

УЕФА обновил клубный рейтинг по итогам 4-го тура Лиги чемпионов и Лиги Европы. Шахтер сохранил 12 место, Динамо вошло в топ-20, Ворскла потеряла позиции.

Победа Динамо над Ренном позволила киевской команде подняться в клубном рейтинге УЕФА. В обновленном рейтинге Динамо поднялось на 1 позицию и теперь занимает 20 место. Киевляне обошли Бешикташ, который вчера сыграл вничью с Генком Малиновского.

У киевского и турецкого клубов одинаковое количество общих баллов (60,000), однако за счет более высокой оценки в нынешнем сезоне (6,000 против 3,000) Динамо расположилось выше Бешикташа.

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Шахтер после разгрома от Манчестер Сити сохранил свою позицию и занимает 12 место. К слову, еще в начале еврокубков сезона 2018/19 "горняки" входили в топ-10 рейтинга.

Ворскла после поражения от Карабаха опустилась на 5 позиций и теперь занимает 146 место. Однако полтавчане находятся выше Мариуполя (147), Александрии (148) и Олимпика (149), сообщает официальный сайт УЕФА

Обновленный рейтинг возглавляет Реал, на втором месте Бавария, замыкает тройку Барселона.

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