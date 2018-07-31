Клубный рейтинг УЕФА: Динамо и Шахтер близкие к уникальным достижений

Киевское Динамо и донецкий Шахтер могут занять рекордные для себя позиции в клубном рейтинге УЕФА.

Киевское Динамо и Шахтер близкие к своим историческим достижений в клубном рейтинге УЕФА.

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С учетом бонусов за выступления на групповом этапе Лиги чемпионов Шахтер имеет 74 балла и место в топ-10. Лондонский Арсенал опережает "горняков" лишь на 4 пункта, поэтому шансы на 9 место у "оранжево-черных" неплохие.

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Динамо в сезоне 2017/2018 финишировало на 23 строчке и побило собственный рекорд, сейчас находится на 21 позиции. Учитывая плотность в рейтинге, киевляне имеют большие шансы на топ-20. Сейчас у "бело-синих" 57 очков.