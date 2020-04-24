Клубный канал Шахтера появился в кабельных сетях

Телеканал Shakhtar TV стал доступен для абонентов компании "Воля" по всей территории Украины, а также в мобильном приложении "Воля ТВ".

О получении доступа к контенту клубного канала "горняков" более 600 тысяч абонентов "Воли", сообщает официальный сайт Шахтера.

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"Дистрибуцией телеканала Shakhtar TV будет заниматься "Медиа Группа Украина". Канал уже доступен подписчикам платформы OLL.TV, в сети "Воля", а в мае появится в пакетах спутникового оператора Xtra TV и других кабельных операторов. Мы постараемся обеспечить максимальное покрытие и широкий доступ зрителей к каналу Shakhtar TV", – заявил директор департамента дистрибуции платных каналов и медиаплатформ группы Александр Ремезовский.

К слову, запуск клубного телеканала Шахтера состоялся 15 апреля.

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